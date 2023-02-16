الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 16-2-2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب عند الانخفاض الذي سجلته منذ عدة أيام، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1695 جنيهًا، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الذهب العالمي تراجعًا كبيرًا، حيث سجلت العقود الفورية للذهب تراجعات حادة خلال اللحظات الحالية لتصل لمستويات قرب الـ 1833 دولار للأوقية، وبنسبة 1.15%.

وهبطت أيضًا العقود الآجلة للذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم عند مستويات قرب الـ 1844 دولارًا للأوقية، وبنسبة 1.2%، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-2-2023 . 

سعر الدهب اليوم 

  • الذهب عيار 24 للبيع 1,926 جنيه ، وللشراء 1,937جنيه.
  • الذهب عيار 22 للبيع 1,765 جنيه ، وللشراء 1,776جنيه.
  • الذهب عيار  21 للبيع 1,685 جنيه ، وللشراء 1,695جنيه.
  • الذهب عيار 18 للبيع 1,444 جنيه ، وللشراء 1,453جنيه.

أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى منذ بداية 2023 بسبب مخاوف رفع الفائدة الأمريكية

انخفاض الذهب عالميًا وسط مخاوف حيال الفائدة بعد بيانات التضخم الأمريكية

  •  
  • الذهب عيار  14للبيع 1,123 جنيه ، وللشراء 1,130 جنيه.
  • الذهب عيار 12للبيع 963 جنيه ، وللشراء 969 جنيه.
  • الاونصة  بيع 59,890 جنيه ، وللشراء 60,245 جنيه .
  • الجنيه الذهب للبيع 13,480 جنيه ، وللشراء 13,560 جنيه.
  • الكيلو الذهب للبيع 1,925,714 جنيه ، وللشراء 1,937,143 جنيه.

سعر الجنيه الدهب و السبائك

  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 14770 جنيه.
  • نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21 : 7385 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 14770 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام : 21275 جنيه.
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام : 21275 جنيه.
  • أونصة 31.10 جرام من بى تى سى : 65600 جنيه.
  • سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 42185 جنيهًا.
  • سبيكة وزن 2.50 جرام من بى تى سي : 5360 جنيهًا.
  • سبيكة بى تى سي 100جرام : 210125 جنيهًا.
  • سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام : 10645 جنيه.
  • أونصة 31.10 جرام من بى تى سى : 65600 جنيه.
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الذهب سعر الدهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الذهب العالمي

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