أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 16-2-2023

استقرت أسعار الذهب عند الانخفاض الذي سجلته منذ عدة أيام، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1695 جنيهًا، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الذهب العالمي تراجعًا كبيرًا، حيث سجلت العقود الفورية للذهب تراجعات حادة خلال اللحظات الحالية لتصل لمستويات قرب الـ 1833 دولار للأوقية، وبنسبة 1.15%.

وهبطت أيضًا العقود الآجلة للذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم عند مستويات قرب الـ 1844 دولارًا للأوقية، وبنسبة 1.2%، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-2-2023 .

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24 للبيع 1,926 جنيه ، وللشراء 1,937جنيه.

الذهب عيار 22 للبيع 1,765 جنيه ، وللشراء 1,776جنيه.

الذهب عيار 21 للبيع 1,685 جنيه ، وللشراء 1,695جنيه.

الذهب عيار 18 للبيع 1,444 جنيه ، وللشراء 1,453جنيه.



الذهب عيار 14للبيع 1,123 جنيه ، وللشراء 1,130 جنيه.

الذهب عيار 12للبيع 963 جنيه ، وللشراء 969 جنيه.

الاونصة بيع 59,890 جنيه ، وللشراء 60,245 جنيه .

الجنيه الذهب للبيع 13,480 جنيه ، وللشراء 13,560 جنيه.

الكيلو الذهب للبيع 1,925,714 جنيه ، وللشراء 1,937,143 جنيه.

سعر الجنيه الدهب و السبائك