أحمد المسلماني: الكائنات الفضائية موجودة وتعيش بيننا

سلط برنامج "الطبعة الأولى"، مع الإعلامي أحمد المسلماني، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، علي ظاهرة الكائنات الفضائية التي كثر الحديث عنها مؤخراً.

وقال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الكائنات الفضائية موجودة وتعيش بيننا، وفقا لما قالته أول رائدة فضاء بريطانية هيلين شارمان، التي تعمل حاليا أستاذة جامعية، لافتا إلى أنها عالمة في الفضاء والكيمياء، بجانب عملها بالجامعة.

وأوضح أن الكائنات الفضائية ربما يكون من مكونات أخرى غير مكونات الجسم البشري، وفقًا لما أكدته رائدة الفضاء، وبالتالي يمكن أن يكون موجودا بيننا ولا نراه، متابعًا: "ممكن يكون قريب مننا لكن مش شايفينه، ونشرت الصحف العالمية هذه المعلومات التي أحدثت ضجة عالمية".

وأشار إلى أن رائدة الفضاء أكدت أكثر من مرة، أن الكائنات الفضائية ربما يقاسمونا الحياة لكن لا نراهم، مشيرًا إلى أن أحد العلماء قال إن الحديث عن الكائنات الفضائية، لابد أن يكون في وقت وصولها للأرض وليس قبل ذلك.