الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-2-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بأداء الصلاة في مواقيتها المحددة ، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لذا يحرصون على أدائها 5 مرات يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتقدم الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس16-2-2023 في مصر.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر          ٥:٠٨ ص

الشروق   ٦:٣٥ ص

صلاة الظهر          ١٢:٠٩ م

صلاة العصر         ٣:١٩ م

صلاة المغرب        ٥:٤٣ م

صلاة العشاء         ٧:٠١ م

 

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مواقيت الصلاة في الاسكندرية 

صلاة الفجْر          ٥:١٤ ص

الشروق   ٦:٤٢ ص

صلاة الظُّهْر          ١٢:١٥ م

صلاة العَصر         ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب        ٥:٤٧ م

صلاة العِشاء         ٧:٠٧ م

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية 

صلاة الفجْر          ٥:٠٤ ص

الشروق                ٦:٣٢ ص

صلاة الظُّهْر          ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر         ٣:١٤ م

صلاة المَغرب        ٥:٣٩ م

صلاة العِشاء         ٦:٥٧ م

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ 

صلاة الفجْر          ٤:٥٥ ص

الشروق                ٦:٢١ ص

صلاة الظُّهْر          ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر         ٣:٠٩ م

صلاة المَغرب        ٥:٣٤ م

صلاة العِشاء         ٦:٥٠ م

 

مواقيت الصلاة في أسوان 

صلاة الفجْر          ٥:٣٥ ص

الشروق                ٦:٥٨ ص

صلاة الظُّهْر          ١٢:٣٩ م

صلاة العَصر         ٣:٥٤ م

صلاة المَغرب        ٦:١٩ م

صلاة العِشاء         ٧:٣٣ م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط 

صلاة الفجْر          ٥:٠٧ ص

الشروق                ٦:٣١ ص

صلاة الظُّهْر          ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر         ٣:٢٢ م

صلاة المَغرب        ٥:٤٨ م

صلاة العِشاء         ٧:٠٣ م

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الصلاة مواقيت الصلاة صلاة الفجر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الظهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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