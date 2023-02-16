مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-2-2023 فى مصر

يهتم المسلمون بأداء الصلاة في مواقيتها المحددة ، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لذا يحرصون على أدائها 5 مرات يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتقدم الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس16-2-2023 في مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

صلاة الظهر ١٢:٠٩ م

صلاة العصر ٣:١٩ م

صلاة المغرب ٥:٤٣ م

صلاة العشاء ٧:٠١ م

مواقيت الصلاة في الاسكندرية

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٤٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٥ م

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٥:٤٧ م

صلاة العِشاء ٧:٠٧ م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص

الشروق ٦:٣٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:١٤ م

صلاة المَغرب ٥:٣٩ م

صلاة العِشاء ٦:٥٧ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص

الشروق ٦:٢١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٠٩ م

صلاة المَغرب ٥:٣٤ م

صلاة العِشاء ٦:٥٠ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣٥ ص

الشروق ٦:٥٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٩ م

صلاة العَصر ٣:٥٤ م

صلاة المَغرب ٦:١٩ م

صلاة العِشاء ٧:٣٣ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٥:٠٧ ص

الشروق ٦:٣١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٢٢ م

صلاة المَغرب ٥:٤٨ م

صلاة العِشاء ٧:٠٣ م