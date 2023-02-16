مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-2-2023 فى مصر
يهتم المسلمون بأداء الصلاة في مواقيتها المحددة ، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لذا يحرصون على أدائها 5 مرات يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتقدم الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس16-2-2023 في مصر.
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
صلاة الظهر ١٢:٠٩ م
صلاة العصر ٣:١٩ م
صلاة المغرب ٥:٤٣ م
صلاة العشاء ٧:٠١ م
مواقيت الصلاة في الاسكندرية
صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٥ م
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٥:٤٧ م
صلاة العِشاء ٧:٠٧ م
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص
الشروق ٦:٣٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:١٤ م
صلاة المَغرب ٥:٣٩ م
صلاة العِشاء ٦:٥٧ م
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص
الشروق ٦:٢١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:٠٩ م
صلاة المَغرب ٥:٣٤ م
صلاة العِشاء ٦:٥٠ م
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر ٥:٣٥ ص
الشروق ٦:٥٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٩ م
صلاة العَصر ٣:٥٤ م
صلاة المَغرب ٦:١٩ م
صلاة العِشاء ٧:٣٣ م
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر ٥:٠٧ ص
الشروق ٦:٣١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٥:٤٨ م
صلاة العِشاء ٧:٠٣ م