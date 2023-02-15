الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس «الأسقفية» يشارك في افتتاح أسبوع «الصلاة من أجل الوحدة»

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في افتتاح “أسبوع الصلاة من أجل الوحدة” والذي افتتحه قداسة البابا تواضروس الثاني بمشاركة ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية في مصر حيث اصطحب رئيس الأساقفة وفدًا من الكنيسة الأسقفية للمشاركة في الصلاة وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

936830C9-8DF4-49DB-B843-3261F6AE6E78

بدأت الصلوات بترحيب من قداسة البابا تواضروس الثانى إذ قال إن أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هو تقليد مر عليه 55 سنة في مصر إذ نصلي من أجل عمل الله ومن أجل البلاد وكنائسها وخدمتها وكل العاملين بها.

69C5254C-6A94-40C7-AA93-7197881FE372

فيما قرأ رئيس الأساقفة سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية  قراءة من رسالة رومية، بينما قدم لقس يشوع يعقوب الأمين العام الحالي لمجلس كنائس مصر كلمة تحدث فيها عن مثال السامري الصالح، مؤكدًا على أهمية فعل المحبة الكاملة والخير بسخاء والصلاة.

تضمن اليوم قراءات كتابية وصلوات جماعية وألحان قبطية بالإضافه للصلاة من أجل ضحايا الزلزال بدولتى سوريا وتركيا.

E28E0DD2-A08A-4074-8938-B0AC62E8801B

ضم وفد الكنيسة الأسقفية العديد من القساوسة منهم الكنن (رتبة كنسية) مدحت صبري والقس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر وأنطوني بول المطران المساعد والقس ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

الجدير بالذكر إن الكنيسة الأرثوذكسية تستضيف افتتاح “أسبوع الصلاة من أجل الوحدة” هذا العام وهي الفعالية التي ينظمها مجلس كنائس مصر سنويًا.

3DA17277-2CF8-43D0-801D-B44F969A52C6
D499A18F-85B5-43EE-922D-F3574EE5E5CD
B1BE9BAF-4C96-4231-AF10-FD810D34413D
اسة البابا تواضروس الثاني أسبوع الصلاة من أجل الوحدة أسبوع الصلاة من أجل الوح افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة البابا تواضروس الثان البابا تواضروس الثاني ب البابا تو الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

عريس الجنة.. مصرع زوج وإصابة زوجته خلال حفل زفاف بقنا

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة 2023

قبيل إطلاقها.. وكيل إعلام الأهرام الكندية: قناة «الوثائقية» ستجذب جميع الفئات العمرية

غدًا.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلى إلى السودان

متحدث الحكومة: الشركات التركية أعلنت أنها ستضخ استثمارات جديدة فى مصر

تعليمات خاصة من «فيريرا» لنجمى الزمالك قبل مباراة المريخ السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحذر من تبعات قانون سحب الجنسية

رئيس الشاباك الإسرائيلى يحذر «بن غفير» من خطواته فى القدس

الخارجية الفلسطينية: إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون سحب الجنسية عنصرى وجريمة تطهير عرقى