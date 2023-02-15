الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى لوفد رجال أعمال تركى: استثماراتكم تلقى الرعاية والدعم الكاملين

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع وفد ضم ممثلى شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وقال رئيس الوزراء للوفد التركي: "مرحبًا بكم هنا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هذه أول مرة يلتقى خلالها رئيس وزراء مصري بُممثلي الشركات التركية منذ 10 سنوات، وهذا من دواعي سروري أن ألتقى بكم اليوم، ورسالة الاجتماع مهمة وواضحة، لأنها خطوة للتأكيد على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا".

وأضاف: "تتمتع مصر وتركيا بعلاقات تاريخية، وعلى الرغم من أية اختلافات سياسية قد حدثت خلال فترات سابقة، فقد حرصنا في مصر على أن تظل العلاقة بين شعبينا، وأن يظل تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية وثيقًا".

كما أعرب "مدبولي" عن شكره لجميع الشركات التركية التي استثمرت فى مصر على مدار السنوات الماضية، كما رحّب بالشركات الجديدة التي تنوي، أو اتخذت بالفعل خطواتها، لبدء أعمالها في مصر، مؤكدًا أن الاستثمارات التركية سوف تلقى على الدوام الرعاية والدعم الكاملين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

«مصر أولى بشبابها»| تدريب وتمكين اقتصادى.. كيف تصدت الدولة للهجرة غير الشرعية؟

عريس الجنة.. مصرع زوج وإصابة زوجته خلال حفل زفاف بقنا

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة 2023

قبيل إطلاقها.. وكيل إعلام الأهرام الكندية: قناة «الوثائقية» ستجذب جميع الفئات العمرية

غدًا.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلى إلى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحذر من تبعات قانون سحب الجنسية

رئيس الشاباك الإسرائيلى يحذر «بن غفير» من خطواته فى القدس

الخارجية الفلسطينية: إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون سحب الجنسية عنصرى وجريمة تطهير عرقى