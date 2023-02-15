الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس الشاباك الإسرائيلى يحذر «بن غفير» من خطواته فى القدس

القدس
القدس

حذر رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» من أن سلوك إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قدر يجر الأوضاع إلى تصعيد شامل.

وتحدث رئيس الشاباك مع بن غفير حول خطوات الأخير الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، خاصة اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك، حسبما أذاعت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي.

وقال رئيس الشاباك الإسرائيلي، خلال حديثه مع بن غفير: "خطواتك بالقدس قد تشعل تصعيدًا واسعًا في المنطقة".

وتتصاعد حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في كافة الأراضي المحتلة، خاصة داخل الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة المحاصر.

الشاباك القدس تصعيد بن غفير الضفة الغربية غزة الأقصي

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