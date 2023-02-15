بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بقتل عامل خردة بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل عامل خردة طعناً بالسكين بسبب خلافات مالية فى منطقة كرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول عامل خردة مصاب بطعن نافذ في الرقبة ووفاته أثناء إسعافه داخل المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور علي جثة عامل خردة يدعي سيد سعيد 30 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة في الرقبة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه، وآخر بسبب خلافات مالية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.