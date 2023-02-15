جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك (الإدارة الثانية) بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد حسن أحمد، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة طيران الخطوط الإماراتية القادمة من دبي اشتبه جورج صفوت مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه.

تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص وطاهر محمود خفاجي، فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على أحمد حمد محمود البسيوني وعمرو عطية الدسوقي مديرى إدارة الحركة تم تكليف أحمد خيري وسامي نبيل مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود غيار داخلي ملفوف كحزام علي وسط الراكب أسفل الملابس التي يرتديها، بفتحه تم العثور على 12 هاتف محمول ماركة آيفون.

قرر د.أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 10 لسنة 2023.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط محاولات التهرب الجمركي.