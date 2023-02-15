الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 4 إرهابيين

العراق
العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، الأربعاء، الإطاحة بأربعة إرهابيين في الأنبار وسامراء.

وحسب وكالة الانباء العراقية واع، ذكر بيان المديرية أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من الأنبار وسامراء خلال عمليات استباقية وجهود متميزة لقسم وشعبتي استخبارات وأمن قيادة عمليات سامراء، والفرقة الخامسة والعاشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".

أضاف البيان أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، في أقضية الرمادي والرطبة وسامراء وتكريت وجرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

الاستخبارات العسكرية العراقية 

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الاستخبارات العراقية تضبط 4 متهمين قاموا بتحويلات مالية بطرق غير مشروعة

العراق الانبار سامراء إرهابيين كركوك الإطاحة الاستخبارات

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