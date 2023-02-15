العراق: الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 4 إرهابيين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، الأربعاء، الإطاحة بأربعة إرهابيين في الأنبار وسامراء.

وحسب وكالة الانباء العراقية واع، ذكر بيان المديرية أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من الأنبار وسامراء خلال عمليات استباقية وجهود متميزة لقسم وشعبتي استخبارات وأمن قيادة عمليات سامراء، والفرقة الخامسة والعاشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".

أضاف البيان أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، في أقضية الرمادي والرطبة وسامراء وتكريت وجرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".