الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صحفية سورية: أرقام ضحايا وخسائر الزلزال ما زالت غير دقيقة

الزلزال
الزلزال

كشفت الصحفية السورية ميس كريدي عن حجم المساعدات التي قدمتها مصر إلى بلادها عقب كارثة الزلزال.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفصائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن أرقام الضحايا والخسائر جراء الزلزال في سوريا ما زالت غير دقيقة.

أضافت الصحفية السورية أن الإحصائيات العالمية تتحدث عن إحصائيات مشتركة بين سوريا وتركيا، موجهة الشكر للأخوة في الدول العربية وعلى رأسها مصر والجزائر والإمارات، لافتة إلى أن هناك قافلة مساعدات جديدة تعبر إلى شمال غرب سوريا، موضحة أن المجتمع الدولي ظلم السوريين كثيرًا لأنه يكيل بمكيالين.

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