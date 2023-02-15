كاتب صحفي: مصر لا تنسى مواقف الدول الداعمة لها

كشف الكاتب الصحفي، محمد الجالي عن حصاد القمة العالمية للحكومات بدبي ومشاركة الرئيس السيسي فيها.

وقال الجالي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن اختيار مصر كضيف شرف لاستعراض التجربة التنموية الهائلة والمشروعات القومية فى مصر أمام هذه القمة التى تستوعب الآلاف من رؤساء المنظمات والمؤسسات العالمية هو شرف عظيم لمصر ويؤكد على هذا المعنى.

وأضاف أن القمة العالمية للحكومات بدأت منذ عام 2013 وتمثل تمثيلا عالميا كبيرا سواء رؤساء الحكومات أو الدول، وبالتالى فإن دعوة مصر لهذه القمة بهذا الزخم والاستقبال يؤكد على قيمة مصر بالنسبة لدول الخليج.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن تتأثر هذه العلاقات بهذه الحملات الكاذبة على السوشيال ميديا التى تريد أن تنال من خصوصية هذه العلاقات، موضحًا أن القمة العالمية للحكومات، تأتى بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

وأكد أنه منذ وصول الرئيس السيسى للحكم وعلاقاته منفتحة على كل الحكومات العربية والقيادات فى هذه الدول، موضحًا أن مصر هى القلب النابض للدول العربية، وهى لا تنسى مواقف الدول العربية الداعمة لها.