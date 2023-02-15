خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على شكل الحروب مستقبلاً

قال رولاند أبي نجم، مستشار أمن المعلومات إن الذكاء الاصطناعي أصبح متطورًا بصورة كبيرة في المجال العسكري الدولي.

وأكد أبي نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية آية لطفي، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن هناك تنافس كبير بين الصين وأمريكا في هذا القطاع، لهذا على جميع دول العالم الإسراع في استخدام الرقمنة حتى يكون هناك مواكبة للتطورات التكنولوجية بدول العالم الكبرى.

الحروب السيبرانية

أضاف أن العوامل التكنولوجية كانت سبب أساسي في ظهور الحروب السيبرانية، حيث كثرت انتشار الشائعات واستهداف الدول والمؤوسسات والشخصيات عبر السوشيال ميديا، ولهذا يجب على جميع الدول أن يكون لديها قوة أمنية قوية قادرة على التصدي للحروب السيبرانية.

أهمية الذكاء الاصطناعي

في السياق، قال أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي إنه من أهم مميزات الذكاء الاصطناعي تقليل الخسائر البشرية، حيث سيقوم الروبوت بالعمليات العسكرية بدلاً من المواطنين، وبالتالي لن يكون هناك إهدار في الموارد البشرية لأي من الدول المحاربة.