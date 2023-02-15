الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على شكل الحروب مستقبلاً

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال رولاند أبي نجم، مستشار أمن المعلومات إن الذكاء الاصطناعي أصبح متطورًا بصورة كبيرة في المجال العسكري الدولي. 

وأكد أبي نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية آية لطفي، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن هناك تنافس كبير بين الصين وأمريكا في هذا القطاع، لهذا على جميع دول العالم الإسراع في استخدام الرقمنة حتى يكون هناك مواكبة للتطورات التكنولوجية بدول العالم الكبرى. 

الحروب السيبرانية 

أضاف أن العوامل التكنولوجية كانت سبب أساسي في ظهور الحروب السيبرانية، حيث كثرت انتشار الشائعات واستهداف الدول والمؤوسسات والشخصيات عبر السوشيال ميديا، ولهذا يجب على جميع الدول أن يكون لديها قوة أمنية قوية قادرة على التصدي للحروب السيبرانية.

أهمية الذكاء الاصطناعي  

في السياق، قال أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي إنه من أهم مميزات الذكاء الاصطناعي تقليل الخسائر البشرية، حيث سيقوم الروبوت بالعمليات العسكرية بدلاً من المواطنين، وبالتالي لن يكون هناك إهدار في الموارد البشرية لأي من الدول المحاربة.

رولاند أبي حروب المستقبل الذكاء الاصطناعي القاهرة الإخبارية أشرف صلاح الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف مدة إيقاف إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك وسموحة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار

المشاط تعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي الحكومة الإماراتية

الناتو: نطالب بيلاروسيا بالتوقف عن التورط في حرب أوكرانيا

النيابة العامة تستمع للمصابين باختناق إثر تسرب غاز في الوراق

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. صندوق «تحيا مصر» يخصص حسابًا لاستقبال مساهمات إغاثة سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست الإسرائيلى يمرر قانونًا لترحيل الفلسطينيين منفذى العمليات

المستوطنات والإصلاحات القضائية.. هل سينجح نتنياهو في إحتواء غضب واشنطن؟

نتنياهو يوقف إخلاء بؤرة استيطانية بعد خلافات بين وزيرين إسرائيليين