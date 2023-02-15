الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من نظيره الكينى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، موسيس كوريا، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، الذي قام بتسليم رسالة خطية للرئيس من الرئيس الكيني "ويليام روتو"، تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع؛ لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرسالة تضمنت أيضاً طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، شرق إفريقيا، جنوب إفريقيا)، لا سيما في ضوء أن إطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام ٢٠١٥، كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية، وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسا.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد التطلع المتبادل لتدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما أكد سيادته الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها.

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 الرئيس عبد الفتاح السيسي

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