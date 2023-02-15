الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر في الصحافة العربية: محادثات الرئيس السيسي في دبي وانطلاق البطولة العربية بالرماية الأبرز

الصحف العربية
الصحف العربية

اهتمت الصحف العربية، الأربعاء، بالعديد من الأحداث والأخبار الهامة المصرية على مدار الساعات القليلة الماضية، ترصد “الدستور” أبرزها في نشرة مصر بالصحف العربية. 

واس السعودية 

أبرزت وكالة الأنباء السعودية مباحثات الرئيس المصري السيسي في دبي مع رئيس وزراء تونس نجلاء بودن، التي تناولت سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت الانتباه إلى مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أعمال الدورة الـ (42) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد اليوم وغدًا على مستوى وزراء الخارجية، الذي تسبق أعماله انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

العربية السعودية  

واهتمت صحيفة البيان الإماراتية، بانطلاق منافسات البطولة العربية للرماية التي تقام على ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر وتستمر حتى غدٍ الخميس، بمشاركة 11 دولة من بينها السعودية.
الانباء الكويتية 

ونقلت جريدة الانباء الكويتية عن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، تأكيده أن الدولة تمضي بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة في البلاد. 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، امس رئيس اتحاد الصناعات المصرية م.محمد السويدي، وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجهه.

الشرق الاوسط 

وسلطت صحيفة الشرق الاوسط الضوء على نفي الحكومة  أنباء عن «التلاعب» في مسابقة تعيين 30 ألف مُعلم، محذرة من الانسياق خلف محاولات لاستغلال الراغبين في التقدم للمسابقة مالياً، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورات تتحدث عن وسطاء يزعمون انتماءهم لجهات رسمية، ويطلبون مبالغ مالية من الراغبين في التقدم للمسابقة مقابل تعيينهم في الوظيفة، رغم عدم توفر الشروط اللازمة للتعيين لديهم. 

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