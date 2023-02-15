الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«المارونية» يحتفلون بحلول منتصف أسبوع الموتى المؤمنين

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول منتصف أسبوع الموتى المؤمنين، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: مخطئ في حساباته ذاك الذي يعمل بكّدٍّ يوم الأحد، مع ظنّه بأنّه سوف يكسب المزيد من المال أو يُنجز المزيد من الأعمال! هل سيكون بمقدور قليل من المال أن يعوّض عن الضرر الذي يسبّبه لنفسه بانتهاكه قانون الله؟ تظنّون أنّ كلّ شيء يعتمد على عملكم؛ ولكن قد يصيبكم مرض، أو تتعرّضون لحادث. فالأمر يتطّلب القليل من الأشياء: عاصفة، بَرَد، جليد.

اعملوا، لا للقوت الذي يفنى، ولكن للذي يبقى للحياة الأبديّة. ما الذي يرجع لكم مِن عملكم يوم الأحد؟ إنّكم تدَعون الأرض كما هي عندما ترحلون منها، إنّكم لا تأخذون أيّ شيء، هدفنا الأوّل هو الذهاب إلى الله؛ نحن على الأرض فقط لأجل ذلك.

يا إخوتي، يجب أن نموت يوم الأحد وأن نقوم يوم الإثنين، الأحد هو خير الله: إنّه يومه، يوم الربّ، لقد صنع كلّ أيّام الأسبوع؛ كان يمكنه الاحتفاظ بها كلّها، إنّه أعطاكم ستّة، ولم يدع له إلّا السابع فقط!.

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وائل لطفي

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