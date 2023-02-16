الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

18 فبراير.. أسقفية الشباب تنظم قداسا كاملا باللغة القبطية بحضور الانبا رافائيل

الانبا رافائيل
الانبا رافائيل

تنظم لجنة الالحان واللغة القبطية بأسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، في تمام الساعة السابعة من صباح يوم السبت المقبل الموافق 18 من فبراير الجاري القداس الإلهي الناطق باللغة القبطية، ويرأس القداس الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وذلك بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

من جهة اخرى، ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القس قزمان ناشد كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة شهات بإيبارشية مطاي، عن عمر قارب 61 سنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت 16 سنة.

ولد الأب المتنيح في 26 أبريل 1962، وسيم كاهنًا في 3 فبراير 2007.

وتم وضع جثمانه في كنيسته لمنح الفرصة لأبنائه ومحبيه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وبدأت أثناء ذلك صلوات تسبحة نصف الليل اعقبها القداس الإلهي في السادسة من صباح اليوم الأربعاء، تبدأ بعده صلوات التجنيز.

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تأثرًا بكتل هوائية من شرق أوروبا

في إفصاح للبورصة .. خسائر «أودن للاستثمارات» تقفز 240% خلال 6 أشهر

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بالإسكندرية

رجل يطلب من الشرطة استخراج جثة ابنه الرضيع بعد 6 أشهر من الدفن في القليوبية

37 مليار جنيه حجم مبيعات «الشرقية للدخان» خلال 6 أشهر

الإدارية العليا تلغى أحكامًا بأحقية ضباط شرطة فى الأجر المُضاعف عن الراحات وعُطلات الأعياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو