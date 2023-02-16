18 فبراير.. أسقفية الشباب تنظم قداسا كاملا باللغة القبطية بحضور الانبا رافائيل

تنظم لجنة الالحان واللغة القبطية بأسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، في تمام الساعة السابعة من صباح يوم السبت المقبل الموافق 18 من فبراير الجاري القداس الإلهي الناطق باللغة القبطية، ويرأس القداس الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وذلك بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

من جهة اخرى، ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القس قزمان ناشد كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة شهات بإيبارشية مطاي، عن عمر قارب 61 سنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت 16 سنة.

ولد الأب المتنيح في 26 أبريل 1962، وسيم كاهنًا في 3 فبراير 2007.

وتم وضع جثمانه في كنيسته لمنح الفرصة لأبنائه ومحبيه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وبدأت أثناء ذلك صلوات تسبحة نصف الليل اعقبها القداس الإلهي في السادسة من صباح اليوم الأربعاء، تبدأ بعده صلوات التجنيز.