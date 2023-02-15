انهيار حائط خرساني على 3 عمال في أسوان

انهار حائط خرساني على 3 عمال بناء، أثناء العمل بالقرب من قرية تنهار ناحية بحيرة ناصر بأسوان ، دون أى خسائر فى الأرواح.

كان مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أسوان أول، يفيد بإنهيار جزء خرساني على عمال بناء تابعين لإحدى شركات المقاولات.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، والذى تبين انهيار حائط خرسانى عليهم أثناء مرحلة البناء بالقرب من قرية تنقار النوبية بالقرب من بحيرة ناصر.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.