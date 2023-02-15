المشدد 15 عاماً لعاطل بحوزته بانجو فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته فى حيازة كمية من مخدر البانجو وسلاح نارى بقصد الاتجار والتربح.

صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية للعقيد عمرو على، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، عن قيام "محمد م ا" مقيم العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر البانجو، المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه فى كمين أعد له بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وعثر بحوزته على كمية من مخدر البانجو "القنب" وسلاح نارى فرد خرطوش تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته بحيازة المواد المخدرة وبحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.