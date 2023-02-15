اتجاهات للعناية بالبشرة لزيادة معايير الجمال والاستدامة

يحتار العديد من الفتيات في اختيار منتجات خاصة بالعناية بالبشرة تعطي كافة ما تحتاجه من ترطيب وعناية وفيتامينات لزيادة معايير الجمال في فصل الشتاء حيث الجفاف السائد للبشرة، ومن ناحية آخري تسعى الشركات لطرح مواد تجميلية حفاظًا على الاستدامة أيضًا، لذا فيما يلي نوضح معايير وخطوات الحفاظ على هذه الأهداف.

أولًا: الجمال

1. العناية بالبشرة

تعد فئة المستحضرات الصيدلانية من أسرع الفئات نمواً وربما الفئة الفرعية الوحيدة للعناية بالبشرة لذا لا ينبغي أن يتم استخدم

2. الجمال النظيف

أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بالمكونات الموجودة في منتجات التجميل الخاصة بهم، لذا لابد من اختيار المكونات الخاصة بالتجميل خاليه من البارابين والنفط والكحول والكبريتات والصبغات، وأن تكون نباتيًا حتى تتمكن من الاستمتاع بروتين العناية بالبشرة دون أي قلق.

3- لا للتدخل الشخصي

بمعني أن لكل مشكلة خاصة بالبشرة الحل الخاص بها من خلال استخدام المواد الكيمائية، لذا عليك الحفاظ على نقطة عدم التدخل الشخصي من خلال عدم التخلص من الحبوب الخاصة بالوجه من خلال فقعها باستخدام الايدي وبعد ذلك نبحث عن طبيب الجلدية لإزالة الالتهابات الخاصة بالبشرة نتيجة هذا الفعل، فاترك الأمر منذ البداية للأطباء والأدوية الخاصة بحب الشباب.

ثانيًا: الاستدامة

3. صديقة للبيئة

أصبح المستهلكون على دراية متزايدة بأفعالهم على البيئة ويفضلون العلامات التجارية التي تبذل جهدًا إضافيًا للبقاء وفية لأهداف الاستدامة الخاصة بهم لأن الأمر لا يتعلق فقط بإنشاء مستحضرات عناية بالبشرة ولكن أيضًا بالتركيز على أن تكون واعيًا بالبيئة، يفضلون استخدام عبوات قابلة لإعادة التعبئة وتجنب المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة بالإضافة إلى أن حلول التوصيل صديقة للبيئة ، لذلك يمكنك الشعور بالرضا عن خيارات العناية بالبشرة.

4. دليل الخبراء للحصول على بشرة خالية من العيوب

تعمل العلامات التجارية على تغيير الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع العناية بالبشرة حيث يقدم أطباء الجلد الخبراء النصائح والحيل والنصائح حول العناية بالبشرة، مما يسهل عليك الحصول على البشرة التي طالما رغبت فيها.