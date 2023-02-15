الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اسكتلندا تعلن الاستقالة من منصبها بعد رضوخها لضغوط سياسية

نيكولا ستورجون رئيس
نيكولا ستورجون رئيس وزراء اسكتلندا

أعلنت نيكولا ستورجون رئيس وزراء اسكتلندا اليوم استقالتها من منصبها بشكل مفاجئ، رضوخا لضغوط سياسية.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا: استقالتي لا تعني اعتزالي العمل السياسي.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن نيكولا ستورجون رئيسة وزراء اسكتلندا أثارت جدلا واسعا بعد قولها إنها "تكره المحافظين" فى مقابلة، واتهمت باستخدام "لغة خطرة.

 بينما قالت ستورجون إنها تفضل حكومة عمالية، وأضافت: "أن تكون أفضل من حزب المحافظين ليس عائقًا كبيرًا يجب تجاوزه في الوقت الحالي. أعتقد أننا بحاجة لرؤية المزيد من البديل الجذري من حزب العمال بدلاً من مجرد تقليد شاحب.

قالت: "لقد عملت بشكل جيد للغاية مع كير ستارمر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". "أشعر بخيبة أمل حقًا لأن كير ستارمر قد تخلى عن الاتحاد الأوروبي ولم يعد يريد إعادة المملكة المتحدة أو اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي.

واسكتلندا هي جزء من المملكة المتحدة، ولكن  مثل ويلز وإيرلندا الشمالية، لديها حكومتها شبه المستقلة مع سلطات واسعة في مجالات تشمل الرعاية الصحية.

نيكولا ستورجون رئيس وزراء اسكتلندا العمل السياسي لضغوط سياسية المحافظين

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وائل لطفي

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