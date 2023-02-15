الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. استئناف اجتماع الأربعاء لـ البابا تواضروس الثاني بعد انتهاء فترة الأعياد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يستأنف مساء اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي، وهو أول اجتماع يعقده في العام الجاري ٢٠٢٣، حيث يقام الاجتماع في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتابع: ومن المقرر أن يستضيف الاجتماع  اليوم الأول من "أسبوع الصلاة" الذي ينظمه مجلس كنائس مصر.

وواصل: كان قداسة البابا قد أعلن في الأربعاء الأخير من عام ٢٠٢٢، يوم ٢٨ ديسمبر الماضي عن توقف الاجتماع حتى يوم ١٥ فبراير، وقال قداسته: "اجتماعنا سيتوقف حتى يوم ١٥ فبراير، على اعتبار أن الفترة القادمة كلها أعياد الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا الجليل، والقديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، وصوم يونان وفصح يونان، بمعنى أنها فترة كلها أعياد".

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