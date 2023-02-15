الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الشرقية» تُنفذ يوم حقلي ارشادي للفلاحين بقرية كراديس

حقلي ارشادي للفلاحين
حقلي ارشادي للفلاحين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه، أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية تنفذ يوم حقلي ارشادي عن محصول الكتان صنف جيزة 12 بقرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في حضور الدكتور مهدى محمد مهدى رئيس برنامج النهوض بمحاصيل الألياف والدكتور طه أحمد عمر بقسم بحوث الألياف والمهندس محمود الشناف اخصائي محصول الكتان وعدد من المزارعين والمرشدين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الخاصه بنبات الكتان بداية من خدمه وتجهيز التربة الزراعية والتعريف بطرق الري وتوضيح علامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة الأهمية الإقتصادية لمحصول الكتان حيث تستخدم أليافه فى عدد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة ، ومن البذور يستخرج زيت الطعام ( الزيت الحار) كما يستعمل الزيت المغلى في صناعة البويات والورنيش فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان ( الخشب بعد فصل الألياف ) فى صناعة الخشب الحبيبى

فى سياق متصل، نفذت إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية مدرسة حقلية إرشادية لزيادة إنتاجية أشجار النخيل المثمر لمزارعي قرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، في حضور الدكتور خالد عبد الحميد من المعمل المركزي لبحوث النخيل والمهندس محمود الشناف من قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية ومهندسي الإرشاد بإدارة بلبيس الزراعية وعدد من المزارعين.

وأكد على استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تم استعراض الأهمية الاقتصادية لأشجار النخيل وطرق خدمته وكيفية إجراء عملية التقليم ومكافحة سوسة النخيل وتم الرد على استفسارات المزارعين.

 

الإرشاد الزراعي الإكتفاء الذاتي استخدام المياه البحوث الزراعية الانتاجية استعراض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الوصول

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