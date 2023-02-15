الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات مرورية متحركة على الدائرى والزراعى

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهد الطريقان الدائري والزراعي، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة فيما كثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، قد واصلت توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات، 2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما تم ضبط 204 مخالفات السير بدون تراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائي، و17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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