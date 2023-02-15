بى بى سى: ارتفاع تكاليف المعيشة فى بريطانيا يدفع المواطنين للبحث عن عمل حتى كبار السن

قالت شبكة بي بي سي إن ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا يدفع مزيدا من المواطنين للبحث عن عمل حتى للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عددا قياسيا من الناس خرجوا من "الخمول الاقتصادي"، الذي يعرف بأن الناس لا يبحثون عن عمل ، بين يوليو وديسمبر ، مع حصول المزيد على وظائف، وهم أشخاص في الفئة العمرية 16-24، وكذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا.

وأشار أحد المحللين إلى ظهور اتجاه "كبير للتقاعد"، مع عودة كبار السن إلى العمل.

وكان معدل الخمول الاقتصادي في المملكة المتحدة ونسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا ممن لا يعملون أو يسعون إلى ذلك، ينخفض ​​بشكل عام منذ أن بدأت السجلات في عام 1971، لكنه زاد بعد ذلك أثناء وباء كوفيد.

وترجع هذه الزيادة جزئيًا إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا الذين تقاعدوا مبكرًا والمرض، بالإضافة إلى قلة النشاط بين الطلاب، لكن الاتجاه بدأ ينعكس في الأشهر الأخيرة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الخمول الاقتصادي خلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة ساعده المزيد من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا سواء حصلوا على وظائف أو يبحثون عن عمل.

كما كان الدافع وراء الزيادة في التوظيف من قبل العاملين بدوام جزئي.

قال دارين مورجان، من مكتب الإحصاء الوطني، إنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ظل عدد أقل من الناس خارج سوق العمل تمامًا، حيث انتقل البعض مباشرة إلى وظائف وبدأ آخرون في البحث عن عمل مرة أخرى.

وأضاف: "هذا يعني أنه على الرغم من ارتفاع التوظيف مرة أخرى، إلا أن البطالة ارتفعت أيضًا".

يرجع هذا الاتجاه جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لما ذكرته هيلين موريسي، رئيس قسم تحليل المعاشات التقاعدية في هارجريفز لانسداون.

وتباطأ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة ويتوقع بنك إنجلترا أن تدخل المملكة المتحدة في حالة ركود هذا العام. كافحت العديد من الصناعات لتوظيف العمال، على الرغم من انخفاض الوظائف الشاغرة.