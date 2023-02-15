ذا ناشونال: مصر تجرى اكتشافات مهمة فى مجال البترول والطاقة المتجددة

قالت صحيفة “ذا ناشونال” الناطقة باللغة الإنجليزية إن مصر تجري اكتشافات مهمة في مجال البترول والطاقة المتجددة، وملتزمة بخططها لتعزيز قدرة الطاقة المتجددة في البلاد لتغطية 42% من احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030 وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء.

وأشارات الصحيفة إلى تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إلى أن مصر تسعى للاستثمار في جميع جوانب إنتاج الطاقة، سواء كانت في الوقود الأحفوري التقليدي أو مصادر الطاقة المتجددة، متابعًا: “لا أستطيع أن أقول إننا سنفعل دلوًا واحدًا على حساب الآخر”.

وقال الملا في معرض مصر للبترول في القاهرة يوم الثلاثاء: "علينا أن نفعل كل شيء، ونحن بحاجة إلى استثمارات في الاستكشاف، نحتاج إلى استثمارات في انتقال الطاقة، نحتاج إلى استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، نحتاج إلى استثمارات في إزالة الكربون، ونحتاج إلى استثمارات في جميع الجوانب ولن أعطي الأولوية لأي منها".

وقال هيثم الغيص، أمين عام أوبك في افتتاح مؤتمر الصناعة، إن الطلب على النفط من المقرر أن يصل إلى 102 مليون برميل يوميا هذا العام ويزيد إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2025.

وذكرت الصحيفة في تقريرها: أدى اضطراب السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، لا سيما في السوق الأوروبية شديدة الاعتماد.

وأغلقت أسعار النفط عام 2022 محققة مكسبًا سنويًا ثانيًا على التوالي، حيث ارتفع خام برنت بنحو 10 في المائة وارتفع الخام الأمريكي حوالي 7 في المائة.

وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة في أوروبا بما يصل إلى 15 ضعفًا منذ أوائل عام 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وأكد التقرير أن مصر التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop 27 في نوفمبر، التزمت بتوفير 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030 من 20% حاليًا.

ومع ذلك، نظرًا لأن البلاد تعاني من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، فإنها تبحث أيضًا عن طرق لحل أزمة العملات الأجنبية وتعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي حيث تبحث أوروبا عن موردي طاقة جدد.

ونوه التقرير لتصريحات الملا الذي أكد إن الدولة تخطط لطرح ثلاث عطاءات دولية للغاز والنفط هذا العام ولديها "خطة طموحة" لحفر أكثر من 300 بئر استكشافية بحلول عام 2025، لافتا لأننا رأينا أسعار النفط والغاز مرتفعة للغاية الآن سيكون لذلك تأثير سلبي على العديد من الاقتصادات في العالم، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة إنتاج هذا الوقود الأحفوري ، ولكن بطريقة مسئولة، وإلا، فإن الاستثمارات الأقل تعني إنتاجًا أقل، وهذا يعني ارتفاع الأسعار، وستكون حلقة مفرغة.

من جانبه تتوقع مصر إنتاج حوالي 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بما يتماشى مع الإنتاج في عام 2022، عندما شحنت 80% من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفقًا لما قاله الملا.