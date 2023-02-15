الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فريق إنقاذ أسترالى: حجم الكارثة بتركيا «لا يصدق»

زلزال تركيا
زلزال تركيا

وصف قائد الفريق الأسترالي المشارك في عمليات البحث والإنقاذ بولاية هطاي غرانت رايس، حجم كارثة الزلزال جنوبي تركيا بأنه "لا يصدق".

وأكد رايس أن الزلزال ألحق أضرارًا كبيرة بالمنطقة، وأنه أعجب بقدرة الشعب التركي على الصمود.

وأعرب عن اعتقاده في أن تجاوز الأضرار الناجمة عن الزلزال سوف يستغرق وقتًا طويلًا.
وقال إن الفريق الأسترالي بذل قصارى جهده لمساعدة ضحايا الكارثة بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

ويضم فريق البحث والإنقاذ الأسترالي الذي وصل إلى هطاي الإثنين 72 خبيرًا، وهو جزء من المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

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وائل لطفي

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