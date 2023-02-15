الجيش الصومالى: مقتل 50 عنصرًا من ميليشيات «الخوراج الإرهابية» المرتبطة بتنظيم القاعدة

أعلن الجيش الصومالى عن أن قواته تمكنت من قتل 50 عنصرا من ميليشيات "الخوراج الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة في اشتباكات عنيفة جرت ظهر اليوم الثلاثاء في منطقة "قيعد" التابعة لمحافظة مدغ، وسط الصومال.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضابط بالقوات الخاصة الصومالية أن الجيش الصومالى قتل أثناء عملية عسكرية موسعة نحو 50 عنصرا من المتشددين، مشيرا إلى أن منطقة "قيعد"، وقرية "لاسجعمي" سقطتا على أيدي القوات المسلحة الصومالية.





كما أكد قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحي أن الجيش وقوات "الدراويش" المحلية، صادورا أيضا معدات عسكرية منسوبة للإرهابيين.





وأضافت الوكالة أن القوات الصومالية ما زالت تواصل عمليات المطادرة والملاحقة ضد فلول ميليشيات "الخوراج الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في المناطق الريفية بولاية "جلمدج" بالصومال.

