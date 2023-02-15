الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

(أوبك): روسيا خفضت إنتاجها النفطى فى يناير إلى 9.7 مليون برميل يوميًا

أوبك
أوبك

أفاد تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لشهر فبراير بأن إنتاج النفط الروسي، باستثناء مُكَثَّفاتُ الغاز، انخفض في يناير مقارنة بديسمبر 2022، بمقدار 88 ألف برميل يوميًا؛ ليصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا.


وأشار التقرير- وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن روسيا رفعت إنتاجها من الهيدروكربونات السائلة بمقدار 21 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميًا.


وبشكل عام، قدرت "أوبك" حجم إنتاج الهيدروكربون السائل في عام 2022 عند 11 مليون برميل في اليوم.


وفي عام 2023، تتوقع المنظمة أن ينخفض الرقم بمقدار 0.9 مليون برميل في اليوم إلى 10.1 مليون برميل يوميًا "-50.000 برميل يوميًا مقارنة بالتقدير السابق"، مشيرة إلى أن توقعات إنتاج روسيا محفوفة بالشكوك.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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