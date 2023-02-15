عكاشة يكشف تفاصيل المشروع البحثى «تكلفة التطرف والإرهاب بمصر فى ثلاثة عقود»

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل المشروع البحثي، والذي جاء تحت عنوان "تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود"، قائلاً: "إنه تم بذل جهد كبير في هذا البحث من خلال فريق تم تشكيله من 35 خبيرًا وباحثًا".

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن هذا البحث استغرق 18 شهرًا، سبقته 6 أشهر من البحث والتجهيز والاستقصاءات والمسوح الميدانية والبيانات".

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هذا البحث بتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الهدف إجراء عملية بحث في غاية الدقة يتم من خلاله وضع أيدينا على المحددات والمسببات الحقيقية والكلفة الباهظة التي تحملتها الدولة المصرية على مدار ثلاث عقود ماضية بسبب الإرهاب.

وأشار إلى أنه قبل عامين، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث في أحد الاجتماعات لمجلس الوزراء، عن الفواتير التي دفعتها الدولة المصرية بداية من عام 2011م حتى اليوم.