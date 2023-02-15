الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منى زكى تنتهى من تصوير مشاهدها الخارجية بمسلسل «تحت الوصاية» بدمياط

منى زكى
منى زكى

انتهت الفنانة منى زكى، الثلاثاء، من تصوير مشاهدها الخارجية بمسلسلها الجديد "تحت الوصاية"، المقرر مشاركته فى الماراثون الدرامى الرمضانى المقبل، داخل ورشة لصناعة السفن بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط.

وقال المخرج محمد شاكر خضير إنه يواصل حاليا تصوير أحداث المسلسل بمحافظة دمياط، قبل الانتقال إلى القاهرة لتصوير عدد من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفا أنه انتهى حتى الآن من تصوير ما يقرب من نصف المشاهد، خاصة أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط .

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد الأسماك، وتواجه عدة مشاكل وخلافات"، وخلال أحداث المسلسل تتلقى منى زكى صدمة بوفاة زوجها، حيث تتعرض لعدة أزمات مع عائلة زوجها، وتتناول قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، وذلك من خلال أحداث المسلسل.

"تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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منى زكى تنتهى من تصوير مشاهدها الخارجية بمسلسل «تحت الوصاية» بدمياط

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