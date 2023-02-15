الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: الإهمال يرتقى إلى مرتبة الجريمة خاصة فى مجال التعهد بالسدود

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإهمال يرتقي إلى مرتبة الجريمة خاصة في مجال التعهد بالسدود، فبعضها لم تعد تتجاوز طاقة استيعابها حتى الثلث، لافتا إلى أهمية الدعوة التي أطلقها خلال مشاركته في قمة الولايات المتحدة- إفريقيا التي انعقدت مؤخرا بواشنطن الخاصة بتنظيم مؤتمر عالمي حول الماء لأنه شأن يهم الإنسانية جمعاء.


جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، عبدالمنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ورضا قبوج، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية الثلاثاء.


وتناول اللقاء الأهمية الحياتية للمياه وموضوع تحلية مياه البحر خاصة في الجنوب التونسي.


واستعرض الرئيس التونسي عدد من النصوص القانونية التي عرفتها تونس في القرن العشرين ولكن لم تجد طريقها إلى التطبيق كتلك المتعلقة بالبحيرات الجبلية والآبار العميقة وغيرها.

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وائل لطفي

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