الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المخابرات الأوكرانية: روسيا مهتمة بأوروبا كمنطقة نفوذ

بوتين
بوتين

قال أندري تشيرنياك، ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، إن شبكة التجسس الروسية تواصل العمل بنشاط عبر دول الاتحاد الأوروبي لأن بوتين مهتم بأوروبا كلها كـ"منطقة نفوذ".

 

وقال تشيرنياك - في تصريح، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن أحد أهداف الروس الأساسية هو التأثير على الشخصيات البارزة الفردية في البلدان الأخرى، وكذلك على الرأي العام في هذه البلدان. لهذا السبب يستثمر الروس الكثير في العمل الذي يقومون به مع وسائل الإعلام.


وأضاف أن "هناك حالات يذهب فيها صحفيون جندتهم روسيا في وسائل الإعلام الأجنبية إلى العمل بمهمة واحدة موكلة إليهم وهي التحدث إلى زملائهم للتأثير على رأيهم لصالح روسيا".


وبحسب كلماته، ركز التجسس العسكري الروسي مؤخرًا على جهود تحييد إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأشار إلى أن "بوتين ليس مهتمًا فقط بأوكرانيا بل بأوروبا بأكملها باعتبارها (منطقة نفوذ)"، موضحًا أنه "إذا غزا أوكرانيا فلن يتوقف بل سيذهب إلى أبعد من ذلك.. ونعلم أن لديه مثل هذه الخطط قبل حرب أوكرانيا".


وميدانيًا، قال رئيس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوزين، إن الوضع في باخموت لا يسمح باستيلاء القوات الروسية عليها في وقت قريب لأن الجيش الأوكراني يجلب احتياطيات جديدة.


وقال بريجوزين - في تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء - : "لن يتم الاستيلاء على باخموت غدًا لأن هناك مقاومة شديدة للغاية".


وأوضح أن "الأوكرانيين في كل الاتجاهات أصبحوا أكثر نشاطا وجلبوا المزيد من الاحتياطيات. فكل يوم يقترب من 300 إلى 500 جندي جديد من باخموت من كل الاتجاهات ونيران المدفعية تتكثف كل يوم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير تُشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم

ميلان يهزم توتنهام بهدف دياز فى دورى أبطال أوروبا

منى زكى تنتهى من تصوير مشاهدها الخارجية بمسلسل «تحت الوصاية» بدمياط

المخابرات الأوكرانية: روسيا مهتمة بأوروبا كمنطقة نفوذ

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023 وأماكن سحب الكراسات في جميع المحافظات

الوادى الجديد تحصد المركز الثانى بمسابقة عاصمة الإبتكار الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا

الكويت تدين قرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة