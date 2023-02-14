الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمود رشاد يكشف سر إطلاق «فليتشر» على سوسن بدر بعد «أم الدنيا»

محمود رشاد
محمود رشاد

كشف المؤلف والمخرج محمود رشاد، عن سر إطلاق لقب "سوسن فليتشر"، على الفنانة سوسن بدر، بعد تقديمها في المسلسل الوثائقي "أم الدنيا".

تعمق سوسن بدر في فهم الدولة المصرية القديمة

وقال خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية DMC، إن الفنانة سوسن بدر بعدما تعمقت في فهم الدولة المصرية القديمة خلال تصوير مسلسل "أم الدنيا" بدأت تفك بعض الحروف الهيروغليفية، وبعدها بدأت تعلق على الحروف المصرية القديمة وتقول هذه الخرطوشة لم تكن موجودة في عصرهم، كما علقت على بعض التماثيل مؤكدة أنها ليست قديمة.

وتابع، أنه من هنا أطلق عليها "سوسن فليتشر" على اسم عالمة المصريات جوان فليتشر، وأصبح كل فريق العمل يناديها بهذا الاسم.

مسلسل "أم الدنيا"، يسرد تاريخ مصر من وجهة نظر مصرية في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم لاستيعاب تاريخ مصر منذ بدايته وهو من تأليف وإخراج محمود رشاد.

محمود رشاد سوسن فليتشر سوسن بدر أم الدنيا الدولة المصرية القديمة الهيروغليفية عالمة المصريات جوان فليتشر

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