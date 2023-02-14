الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الرئيس السيسى كان خير سفير للدولة المصرية بالقمة العالمية للحكومات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القمة العالمية للحكومات تحمل الكثير من الدلائل والمكاسب الكثيرة التي تحققت على أرض الواقع.

وأضاف فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد  إلى أرض الوطن بعدما كان خير سفير للدولة المصرية ونجح في إظهار التجربة الملهمة للدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا على كافة المستويات.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أظهر وبشكل كبير ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات على واقع الأرض، انعكست بشكلٍ كبير على أن تكون مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات كدلالة واضحة على المكانة التي تتمتع بها القيادة السياسية المصرية، في قلب ووجدان الأشقاء في الإمارات، على اعتبار أن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات نموذجية بامتياز.

وأشار إلى أن العام الماضي كان يوجد احتفال رئيسي بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية كدلالة واضحة على أن هناك زخمًا حقيقيًا في المشهد العربي، وهناك بلورة حقيقية لعلاقات قوية نحو آفاق أرحب.

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