الوادى الجديد تحصد المركز الثانى بمسابقة عاصمة الإبتكار الأخضر

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للابتكار ٢٠٢٣ والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولفيف من المحافظين والعلماء والمبتكرين وأصحاب الإنجازات العلمية.

وصرح الزملوط بأن المؤتمر شهد تكريم محافظة الوادى الجديد لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة عاصمة الإبتكار الأخضر؛ تقديرًا لجهود التحول نحو التنمية والإقتصاد الأخضر والمستدام، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الرائدة في هذا المجال.

كما تفقّدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، مدرسة "بشاير الخير الإبتدائية" شمال مدينة الخارجة، والتي تقرّر بدء العمل بها لخدمة أهالي قرى بشائر خير الوادي وتيسيرًا على الطلاب، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس سيد عبدالعزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وشددّت نائب المحافظ خلال زيارتها على ضرورة عمل تقييم شامل لحالة المدرسة، ومراجعة موقف قيد الطلاب بها بالمقارنة مع الأسر القاطنة بقرى بشائر الخير؛ لضمان شمول جميع الأطفال بالمنطقة بالخدمات التعليمية.

كما شددّت على الالتزام بالجداول الدراسية وتوفير معلمين لجميع المواد بالصفوف المختلفة.

في سياقٍ متصل، تفقّدت مجدي مقر الوحدة الصحية بالقرية، مُوجهةً بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير سيارة إسعاف وطبيب بشكل مؤقت لتقديم الخدمات الطبية للأهالي، لحين دراسة موقف الوحدة بشكل كامل ودخولها الخدمة.

كما قامت، بزيارة مفاجئة لمدرسة الشركة الجديدة المُشتركة بقرية ٣٠ يونيو بالخارجة؛ لمتابعة انضباط سير العمل وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والأستاذ وصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.