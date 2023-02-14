الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الدقهلية»: جلسات «العلاج الطبيعى» تتخطى حاجز الـ21 ألفًا خلال أسبوعين

جريدة الدستور

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال الأسبوعين الماضيين فى تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد 50 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات بلقاس ونبروة ودكرنس، فضلًا عن منية النصر - أجا وميت غمر.

بدوره، كشف  الدكتور أكرم عبدالمنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، عن أن إجمالي عدد الحالات التى استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوعين الماضيين بلغ نحو 8922 حالة، فيما تخطى عدد الجلسات حاجز الـ21 ألفًا اشتملت على 2015 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى.

وقال عبدالمنعم إن عدد الجلسات فيما يخص أقسام الداخلى والعناية تجاوز 1200 جلسة، لافتًا إلى  الدور الفعال للتدخل المبكر للعلاج الطبيعي مع مرضى العناية المركزة، والذي يساعدهم في حركتهم وتقييم المضاعفات المرتبطة بدخولهم العناية مثل (ضعف العضلات- ضعف عضلة القلب والرئتين- قرح الفراش)، كما يساهم في تقليل مكوث المريض في العناية المركزة بشكل خاص والمستشفى بشكل عام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

«الوثائقية».. المتحدة للخدمات الإعلامية تعيد عباقرة الفن والأدب والسياسة إلى الحياة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023 وأماكن سحب الكراسات في جميع المحافظات

بمشاركة شادية وعبدالحليم وأم كلثوم.. ساقية الصاوي تحتفل بعيد الحب

الشريف: الإسكندرية أولى المحافظات المتبنية رؤية مصر 2030 لدعم البحث العلمى

شادى حسين يطلب المشاركة مع الأهلى.. وكولر يعنف «شريف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا

الكويت تدين قرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة