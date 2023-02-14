«صحة الدقهلية»: جلسات «العلاج الطبيعى» تتخطى حاجز الـ21 ألفًا خلال أسبوعين

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال الأسبوعين الماضيين فى تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد 50 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات بلقاس ونبروة ودكرنس، فضلًا عن منية النصر - أجا وميت غمر.

بدوره، كشف الدكتور أكرم عبدالمنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، عن أن إجمالي عدد الحالات التى استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوعين الماضيين بلغ نحو 8922 حالة، فيما تخطى عدد الجلسات حاجز الـ21 ألفًا اشتملت على 2015 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى.

وقال عبدالمنعم إن عدد الجلسات فيما يخص أقسام الداخلى والعناية تجاوز 1200 جلسة، لافتًا إلى الدور الفعال للتدخل المبكر للعلاج الطبيعي مع مرضى العناية المركزة، والذي يساعدهم في حركتهم وتقييم المضاعفات المرتبطة بدخولهم العناية مثل (ضعف العضلات- ضعف عضلة القلب والرئتين- قرح الفراش)، كما يساهم في تقليل مكوث المريض في العناية المركزة بشكل خاص والمستشفى بشكل عام.