الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 15-2-2023

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة بشكل يومي كي لا يفوتكم موعد الصلاة وعدم الخروج عنها.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023

في هذا التقرير نعرض لكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023  وفق توقيت كل محافظة.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 


صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص
الشروق ٦:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٣ م
صلاة العِشاء ٧:٠١ م 

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٥ م
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٥:٤٧ م
صلاة العِشاء ٧:٠٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص
الشروق ٦:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص
الشروق ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:١١ م
صلاة المَغرب ٥:٣٦ م
صلاة العِشاء ٦:٥٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط

صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٥:٤٧ م
صلاة العِشاء ٧:٠٤ م
 

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب وموعد يوم 27 رجب 1444 بالتاريخ الميلادي 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٥:٤٥ م
صلاة العِشاء ٧:٠١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٤٢ م
صلاة العِشاء ٦:٥٧ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣٦ ص
الشروق ٦:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٩ م
صلاة العَصر ٣:٥٣ م
صلاة المَغرب ٦:١٩ م
صلاة العِشاء ٧:٣٣ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:٢٥ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م
صلاة العَصر ٣:٣٣ م
صلاة المَغرب ٥:٥٧ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص
الشروق ٦:٢٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٠٧ م
صلاة المَغرب ٥:٣١ م
صلاة العِشاء ٦:٥٠ م
 

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وائل لطفي

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