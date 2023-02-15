مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 15-2-2023
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة بشكل يومي كي لا يفوتكم موعد الصلاة وعدم الخروج عنها.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023
في هذا التقرير نعرض لكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023 وفق توقيت كل محافظة.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص
الشروق ٦:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٣ م
صلاة العِشاء ٧:٠١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٥ م
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٥:٤٧ م
صلاة العِشاء ٧:٠٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص
الشروق ٦:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة
صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص
الشروق ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:١١ م
صلاة المَغرب ٥:٣٦ م
صلاة العِشاء ٦:٥٢ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط
صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٥:٤٧ م
صلاة العِشاء ٧:٠٤ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٥:٤٥ م
صلاة العِشاء ٧:٠١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٤٢ م
صلاة العِشاء ٦:٥٧ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجْر ٥:٣٦ ص
الشروق ٦:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٩ م
صلاة العَصر ٣:٥٣ م
صلاة المَغرب ٦:١٩ م
صلاة العِشاء ٧:٣٣ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح
صلاة الفجْر ٥:٢٥ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م
صلاة العَصر ٣:٣٣ م
صلاة المَغرب ٥:٥٧ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص
الشروق ٦:٢٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٠٧ م
صلاة المَغرب ٥:٣١ م
صلاة العِشاء ٦:٥٠ م