مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 15-2-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة بشكل يومي كي لا يفوتكم موعد الصلاة وعدم الخروج عنها.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023

في هذا التقرير نعرض لكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023 وفق توقيت كل محافظة.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة



صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص

الشروق ٦:٣٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:١٨ م

صلاة المَغرب ٥:٤٣ م

صلاة العِشاء ٧:٠١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٥ م

صلاة العَصر ٣:٢٢ م

صلاة المَغرب ٥:٤٧ م

صلاة العِشاء ٧:٠٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص

الشروق ٦:٣٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:١٣ م

صلاة المَغرب ٥:٣٧ م

صلاة العِشاء ٦:٥٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:١١ م

صلاة المَغرب ٥:٣٦ م

صلاة العِشاء ٦:٥٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط

صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٥:٤٧ م

صلاة العِشاء ٧:٠٤ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص

الشروق ٦:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:٢٠ م

صلاة المَغرب ٥:٤٥ م

صلاة العِشاء ٧:٠١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٤٢ م

صلاة العِشاء ٦:٥٧ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣٦ ص

الشروق ٦:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٩ م

صلاة العَصر ٣:٥٣ م

صلاة المَغرب ٦:١٩ م

صلاة العِشاء ٧:٣٣ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:٢٥ ص

الشروق ٦:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م

صلاة العَصر ٣:٣٣ م

صلاة المَغرب ٥:٥٧ م

صلاة العِشاء ٧:١٦ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص

الشروق ٦:٢٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٠٧ م

صلاة المَغرب ٥:٣١ م

صلاة العِشاء ٦:٥٠ م

