الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد وفاته اليوم.. من هو الكاتب الصحفى مرسى عطاالله؟

الراحل مرسي عطالله
الراحل مرسي عطالله

رحل عن عالمنا اليوم، الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطاالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق.

 

وأعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن وفاة الراحل مرسي عطاالله، قائلًا: «البقاء لله، رحل الكاتب الكبير مرسي عطاالله وهو يتلقى العلاج خارج البلاد».

 

وتابع: «رحل صاحب الصوت الوطني الجسور، رحل الإنسان والكاتب الذي ظل يكتب عموده اليومي بصحيفة الأهرام رغم آلام المرض، إنه واحد من جيل عمالقة الصحافة الذين تخرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة، رحم الله الكاتب الكبير».

من هو الكاتب الصحفي مرسي عطاالله؟

وُلد مرسى إسماعيل عطاالله عام 1943 بقرية الجميزة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

كان عطاالله صحفي ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، ثم شغل مناصب عدّة أشهرها رئيس سابق لنادي الزمالك، ثمَّ تولَّى منصب رئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائي، ورئيس تحرير سابق لمجلة الزمالك، ورئيس التحرير المُؤسِّس لمجلة الزملكاوية.

وكانت نقطة التحول الفارقة في حياته عندما انتقل والده للعمل في ديوان وزارة الزراعة، الأمر الذي استدعى نقل إقامة الأسرة إلى محافظة الجيزة، والتحق مع شقيقه الأكبر بالمدرسة السعيدية الثانوية بجوار جامعة القاهرة، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

ويعدّ مرسى إسماعيل عطاالله  واحدًا من أبرز الكتاب الصحفيين وعلمًا من أعلام الصحافة المصرية والعربية، وصاحب رحلة مهنية مشرفة وعطاء كبير في كل المناصب والمواقع القيادية التي تولاها وكان آخرها رئيس مجلس إدارة الأهرام، وفق بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.

كما كان من أهم المحللين الاستراتيجيين والسياسيين المصريين، وكان واحدًا من عمالقة الصحافة الذين خرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطاالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 80 عامًا.

وتقدم رئيس المجلس وأعضاء المجلس والعاملون، بخالص العزاء لأسرة الراحل، والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة الأهرام، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المجلس أن مصر فقدت واحدًا من أبرز الكتاب الصحفيين وعلمًا من أعلام الصحافة المصرية والعربية، وصاحب رحلة مهنية مشرفة وعطاء كبير في كل المناصب والمواقع القيادية التي تولاها وكان آخرها رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وأضاف أن الراحل كان من أهم المحللين الاستراتيجيين والسياسيين المصريين، وكان واحدًا من عمالقة الصحافة الذين خرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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