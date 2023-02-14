خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد حتى الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار

وأكدت الهيئة أنه يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، ويوجد فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وجاءت تفاصيل خريطة سقوط الأمطار والظواهر الجوية على النحو التالي:

توقعات الأمطار الأربعاء 15 فبراير 2023:

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متوسط بنسبة حدوث (60:50 % تقريبا) مطروح - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة مساءً بنسبة حدوث (50:40 % تقريبا) إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس بنسبة حدوث (30% تقريبا) على فترات متقطعة.

نشاط رياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

توقعات الأمطار الخميس 16 فبراير 2023

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث (60:50 % تقريبا) خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30% تقريبا) على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

توقعات الأمطار الجمعة 17 فبراير إلى الاثنين 20 فبراير 2023