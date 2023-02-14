وصفة التعامل مع الموظف الثرثار: «انصحه بهدوء أو انقله لقسم آخر»

قد يكون الموظفون الذين يتحدثون كثيرًا، ذوى صفات اجتماعية جيدة، لكنهم غالبًا ما يعطلون زملاءهم فى مكان العمل، ويجعلونهم يفقدون تركيزهم ويصبحون أقل إنتاجية، وهو الأمر الذى تعمل إدارات الموارد البشرية فى المؤسسات على مواجهته بطرق مختلفة.

وقدم موقع «chron» نصائح للإدارات لمواجهة تلك الأزمة، أهمها تسجيل ملاحظات حول تصرفات الموظفين الذى يتحدثون كثيرًا مع زملائهم، وعقد اجتماعات معهم لشرح طبيعة المشكلة التى يتسببون فيها.

وحسب الموقع، يجب على الإدارة التحدث مع الموظف الثرثار بطريقة ودية، عن حجم وطبيعة المشكلة وكيفية علاجها، دون اللجوء إلى الهجوم أو الحديث الحاد، ومطالبة الموظف بالكف عن الحديث كثيرًا مع زملائه وعدم تعطيلهم.

ونصح بتقديم نماذج بعينها من المواقف التى تحدث فيها الموظف كثيرًا مع زملائه، وشرح خطورة الكلام الكثير على العمل، وأن المبالغة فى الحديث تعطل زملاءه عن الإنتاج.

وقدم إرشادات للمدير للتعامل مع هذه الأزمة، قائلًا: «اطلب من الموظف أن يراجع سياسة الشركة حول التحدث فى مكان العمل، وأن يخفف من حدة تصرفاته، قل له إنك تتوقع منه أن يظل هادئًا تمامًا فى أثناء مناوبته، وعندما يتحدث، يجب أن يتحدث بإيجاز».

وقال: «عليك كمدير أو متخصص بالموارد البشرية، أن تنقل الموظف إلى قسم آخر إن أمكن وإذا استمر سلوكه، وإذا كان لا يزال يتحدث كثيرًا، قابل الموظف مرة أخرى واشرح له أنه يحتاج إلى التوقف عن حديثه المفرط وإلا سيتعرض لإجراء تأديبى».