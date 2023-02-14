الثلاثاء 14 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الأعلى للإعلام» ناعيًا مرسى عطاالله: فقدنا واحدًا من أبرز الكتاب وعلمًا من أعلام الصحافة المصرية والعربية

مرسي عطا الله
مرسي عطا الله

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطاالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقدم رئيس المجلس وأعضاء المجلس والعاملون، خالص العزاء لأسرة الراحل، والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة الأهرام، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأكد المجلس أن مصر فقدت واحدًا من أبرز الكتاب الصحفيين وعلمًا من أعلام الصحافة المصرية والعربية، وصاحب رحلة مهنية مشرفة وعطاء كبير في كل المناصب والمواقع القيادية التي تولاها وكان آخرها رئيس مجلس إدارة الأهرام. 
وأضاف أن الراحل كان من أهم المحللين الاستراتيجيين والسياسيين المصريين، وكان واحدًا من عمالقة الصحافة الذين خرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة. 
وكان الكاتب الصحفي، مرسي عطالله ولد عام 1943 بمحافظة الغربية، وشغل العديد من المناصب الصحفية المرموقة، حيث عمل كصحفي ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، وكان رئيسًا سابقًا لنادي الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائي، ورئيس تحرير سابقًا لمجلة الزمالك، ورئيس التحرير المؤسس لمجلة الزملكاوية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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