وفاة الكاتب الصحفي مرسى عطاالله عن عمر 80 عاماً

أعلن الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، عن وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله أثناء تلقيه العلاج خارج البلاد.

وقال بكري في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله، رحل الكاتب الكبير مرسي عطاالله وهو يتلقى العلاج خارج البلاد، رحل صاحب الصوت الوطني الجسور، رحل الإنسان والكاتب الذي ظل يكتب عموده اليومي بصحيفة الأهرام رغم آلام المرض، إنه واحد من جيل عمالقة الصحافة الذين تخرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة، رحم الله الكاتب الكبير".

وتوفي عطالله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، عن عمر ناهز 80 عامًا.

وولد مرسى عطا الله عام 1943 بمحافظة الغربية، وعمل كصحفي ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، ورئيس سابق لنادي الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائي، ورئيس تحرير سابق لمجلة الزمالك.