جمال رائف: الثقة والصبر أساس نجاح التجربة المصرية التنموية

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن عرض التجربة المصرية بالقمة العالمية للحكومات بالإمارات خير دليل على نجاح التجربة المصرية التنموية.

نجاح التجربة المصرية

وأكد رائف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أثناء حديثه عن التحربة المصرية كشف عن أسرارها بالكامل والمتمثلة في الثقة والصبر والمثابرة.

الإهمال

وأضاف في حديثه، أن مصر واجهت الكثير من التحديات مثل التطرف الإرهاب والإهمال الذي كان منزرعًا داخل المؤسسات الحكومية بأكملها، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تحمل الكثير والكثير حتى تمت عملية التنمية المصرية.