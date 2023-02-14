الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيكي هايلي تنافس ترامب وتعلن ترشحها لسباق الرئاسية الأمريكية 2024

البيت الابيض
البيت الابيض

أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.

وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في مقطع فيديو توجت فيه إلى مؤيديها "أنا مرشحة رئاسية".

وكان يتوقع منذ أسابيع أن تعلن نيكي هايلي البالغة 51 عامًا عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024. ووعدت مؤيديها الأربعاء "بإعلان خاص" في تشارلستون في ساوث كارولاينا، الولاية التي كانت حاكمة لها.

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هايلي نيكي هايلي الرئاسة الامريكية مغربية ترامب

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