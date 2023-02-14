إعلاميون يُشيدون بإطلاق «قناة الوثائقية»: «هدية للمشاهد المصرى والعربى»

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق أكبر مشروع وثائقي في تاريخ مصر من خلال القناة الوثائقية المصرية، حيث يفصل الجمهور 5 أيام فقط على بداية بثها.

وفي هذا الصدد، أكد إعلاميون أنَّ الوثائقية المصرية خطوة مميّزة تُبرز أهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، مُشيرين إلى أنَّ الشركة المتحدة دائمًا تُبهرنا بالأعمال الاحترافية والقريبة من المشاهدين.

وقال الإعلامي يوسف الحسيني إن الوثائقيات أو الأفلام التسجيلية من أكثر الأشياء التي يحبها ويتابعها وعمل بها، وفكرة التوثيق عن طريق الأفلام أو المسلسل الوثائقي في حد ذاتها من أبهى وأجمل الأشياء.

وأبدى يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، سعادته بانطلاق قناة «الوثائقية» بعد 7 أيام، قائلا إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن بكل فخر موعد انطلاق القناة الوثائقية المصرية بعد 5 أيام.

وتابع: «مبروك للإعلامي شريف سعيد رئيس القناة، ومبروك للإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي، ومبروك لينا كمشاهدين ومبروك لينا كناس تعمل في هذا العمل والإعلامي بشكل عام، ومبروك لكل المشاهدين المصريين والعرب عندما يشاهدون هذه القناة».

واختتم: «أنا متأكد أنها ستكون تجربة شديدة التميز، لأن لدينا التجارب التي قدمت لذلك وهي وحدة الأفلام الوثائقية للشركة على مدار أربع سنوات ماضية، حيث قدمت مجموعة من الأفلام والوثائقيات التي كانت مميزة ولافتة للنظر ولاقت إعجاباً شديداً من الصناع في مصر وخارجها».

كما أشاد الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، بقناة الوثائقية، موضحا أن القناة نجحت فى الاستحواذ على أفلام وثائقية عالمية مهمة هدية للمشاهدين المصريين والمنطقة العربية من خلال الوثائقية.

وتابع «خليل»، خلال البرنامج، أن معايير الفوز بالجوائز العالمية ساعد قناة الوثائقية على الوصول لأفلام وثائقية كثيرة لعرضها على المشاهد المصري والعربي.

وأضاف، أن هناك أفلاما تعرض لأول مرة على الشاشات فى الوطن العربى من خلال القناة الوثائقية، مشيرا إلى أن بعض هذه المواد غير متاح حتى فى منصات مدفوعة وستكون هدية من القناة الوثائقية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمجان، لافتا إلى أن القناة ضمت مئات الساعات من المواد الوثائقية الجديدة التى تبث للمرة الأولى.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد كشفت عن موعد انطلاق القناة الوثائقية المصرية، حيث يفصل الجمهور 5 أيام فقط على بداية بثها.

بثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برومو" جديدا للقناة الوثائقية المصرية، وتطرق لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات، أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

تأتى تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقي بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.