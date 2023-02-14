الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بأحدث أغنياته «بطمن عليك»

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيته الجديدة "بطمن عليك".

وكان عمرو دياب قد طرح أحدث أغنياته "بطمن عليك" بالتزامن مع عيد الحب، وذلك عبر خدمة فودافون.

"بطمن عليك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ويقول مطلع الأغنية:
أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك
غير بس إنك ترد
إنت كويس بجد؟
مش ناقصك أي حاجة؟
مش ناقصك أي حد؟
يا بعيد عن عيني 
يا عيني بعيد
م القلب أنا بسلم 
منا معزز سلام الإيد

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض .

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا كعادة حفلات الهضبة في الدول العربية، وقدم على مدار ساعتين مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.

https://fb.watch/iGp7mCiz8e/?mibextid=qC1gEa

الدول العربية الدول الجديد الأغنية السعود العاصم العاصمة السعودية الرياض العاصمة

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وائل لطفي

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