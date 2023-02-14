مصرع طالب سقط من سيارة نقل فى منية النصر بالدقهلية

لقي طالب ثانوي تجاري مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من سيارة في مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا، من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول طالب جثة هامدة نتيجة تهشم رأسه نتيجة سقوطه من إحدى السيارات.

وبالفحص والتحري تبين وصول طالب بالصف الثاني التجاري، بالمدرسة الثانوية التجارية بالكردي، وذلك أثناء وجوده داخل صندوق سيارة ربع نقل من الخلف وسقوطه ما أدى إلى تهشم رأسه ووصوله لمستشفى منية النصر المركزي بعد مفارقته الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثمان داخل مشرحة منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإنهاء تصريح الدفن وتسليمه لذويه.