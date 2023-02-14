الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير إسرائيلى: أشعر بالحزن لإدانة أمريكا قرارنا بشرعنة البؤر الاستيطانية

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي

علق بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، على إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للقرار الإسرائيلي بشرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش: "الإدارة الأمريكية تعلم أن حكومتنا ملتزمة بالاستيطان، والخلافات بين الأصدقاء مسموح به، فالمؤكد أن لدينا مصالح مشتركة، لكننا في الوقت نفسه أوضحنا وجهة نظرنا للأمريكيين، وهو الاستمرار في بناء المستوطنات".

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وأعرب وزير المالية الإسرائيلى عن حزنه من الإدانة الأمريكية للقرار الإسرائيلي بشأن البؤر الاستيطانية، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وتابع: "أشعر بالحزن بعد سماعي إدانة أصدقائنا في الخارج، الترويج للمشروع الصهيوني مستمر في الضفة الغربية".

أمريكا تدين قرار إسرائيل

وكان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أعرب عن الانزعاج الشديد تجاه قرار إسرائيل ببناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة استيطانية، وشرعنة تسع بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، رغم كونها بؤرا غير شرعية.

وأصدر بلينكن بيانًا، قال خلاله: "منزعجون بشدة من قرار إسرائيل طرح حوالي 10 آلاف بؤرة استيطانية، والبدء في عملية إضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت غير قانونية في السابق بموجب القانون الإسرائيلي".

استيطان الادارة الامريكية إسرائيل المستوطنات الضفة الغربية

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