25 فبراير.. انطلاق خدمة جديدة بمطرانية سوهاج للكاثوليك

أعلنت مطرانية سوهاج للأقباط الكاثوليك، برئاسة الأنبا توما حبيب مطران الإيبارشية عن إطلاق خدمة جديدة بالإيبارشية وهي خدمة فرح وعطاء الخاصة بخدمة كبار السن، ويأتي ذلك بمشاركة الأب جورج جميل مرشد المجموعة والدعوات.

يأتي الانطلاق في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 25 من فبراير الجاري بمقر مطرانية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

من جهة أخرى، قال مركز الكنيسة القبطية الكاثوليكية الإعلامي، برئاسة الأنبا باخوم متحدث الكنيسة، عن سنودس الكنيسة 2023، إنّ الدعوة إلى العمل المسكونيّ لا تهدف فقط إلى التزامٍ اجتماعيٍّ مشترك. فلقد أكّدت التقارير على أن السينودوسيّة لا تتمّ من دون الوحدة بين المسيحيّين، لأنّها تبدأ بالدعوة إلى شركةٍ أكثر متانةً بين الكنائس المختلفة. منذ المجمع الفاتيكاني الثاني حتى يومنا هذا، أحرز العمل المسكونيّ تقدّمًا: "في خبرة بلدنا الواقعيّة، بات ’العيش معًا‘ بين المسيحيّين من مختلف الكنائس أمرًا واقعًا. أحياؤنا، وعائلاتنا، ومدافننا، وأماكن عملنا هي مساحات مسكونيّة أصيلة"

وأضاف الأنبا باخوم، في بيان له، إنه لكنّ الكثير من التساؤلاتِ المسكونيّةِ المرتبطةِ بالبُنى السينودوسيّة وبالخِدم أو الرِتب في الكنيسة لا تزال بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التوضيح. تتحدّث تقارير كثيرة عن "مسكونيّة الاستشهاد" حيث الاضطهاد ما زال يُوحّد المسيحيّين فيما بينهم. وقد طالبت بمزيدٍ من الاهتمام بالوقائع التي توَلّد الانقسامات، كالمشاركة في سرّ الإفخارستيّا، على سبيل المثال.

هذا وشهدت كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، عددًا من الأنشطة المتنوعة المختلفة لأبناء الرعية، على مدار إجازة منتصف العام، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة.

والبداية كانت مع رياضة الخدام عن "روحانية الخدمة" مع الأب عماد كميل اللعازري، مدير الدروس بكلية العلوم الدينية، بالسكاكيني، وذلك بدير الآباء اليسوعيين، بالمقطم. كذلك الرياضة الروحية للمرحلتين الإعدادية، والثانوية حول "التغيير" مع الأب عماد كميل اللعازري، بنفس الدير.

ونظم اجتماع أسرة القديس يوسف مؤتمره السنوي، تحت "أنا شايفني"، وذلك ببيت فايد، بالإسماعيلية، بالإضافة إلى مؤتمر إعداد الخدام عن "الدعوة والرسالة"، بالتعاون مع دار القديس جيروم.