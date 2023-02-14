الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يوجه نصيحة للشباب بشأن التقديم على الوظائف

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

أعلن عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إطلاق الوزارة 11 عربة تدريب متنقلة على المهن المختلفة في بعض المحافظات، لتنضم لـ 75 مركزا تدريبا ثابتا ومتنقلا لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.

وأضاف "خضر"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن وزير القوى العاملة ينصح الشباب بضرورة الذهاب لمديرية القوى العاملة الموجودة في المحافظة الخاصة به، وأن يقدم على المهنة التي تناسبه، وأن يدرب ويؤهل نفسه بشكل مجاني في هذه المراكز الموجودة في المحافظات.    

ولفت إلى أن إحدى السيدات التي تدرب الفتيات في سانت كاترين بجنوب سيناء على مهنة التطريز، طلبت من وزير القوى العاملة عربة تدريب، وبالفعل جرى إرسال عربة تدريب على التطريز والخياطة منذ 3 أسابيع يستفيد منها 800 سيدة.

وأكد عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن الوزارة تدرس كل محافظة قبل إرسال عربات تدريب تتناسب مع المهن التي تحتاجها تلك المحافظة.

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